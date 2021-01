Inter, nuova proposta per il pagamento degli stipendi arretrati: serve l'ok dei tesserati

L'Inter è pronta a stringere un nuovo accordo con i suoi tesserati per il pagamento degli stipendi arretrati. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, la società proporrà il versamento di luglio e agosto entro la fine di questa settimana, con gennaio che verrebbe invece pagato a febbraio. Per l’ulteriore proroga di due mensilità restanti sarà comunque necessario il benestare di tutti i tesserati, compresi quelli ancora a contratto ma ormai usciti dal club, come per esempio Luciano Spalletti.