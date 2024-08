Inter, offerta per Palacios: 5 milioni al Talleres, ma c'è anche il Lipsia sull'argentino

Il mercato in casa Inter è tutt'altro che finito: per il braccetto difensivo, espressa richiesta di Simone Inzaghi dopo l'infortunio a Buchanan i nerazzurri sono pronti a scatenarsi con l'accelerata decisiva. Inzaghi vuole un centrale di sinistra e la dirigenza ha optato per un profilo giovane, anche se il tecnico avrebbe gradito Hermoso o Rodriguez. Il preferito, secondo La Gazzetta dello Sport, è argentino: Tomas Palacios, difensore classe 2003 che milita nell'Independiente Rivadavia ed è di proprietà del Talleres.

In Primera argentina ha stupito per prestanza fisica (è alto un metro e 96), maturità tattica e visione di gioco: per forza, lo hanno schierato in tutti i ruoli. Non abbastanza però per convincere Mascherano, ct dell'Under 23, che a Parigi ha deciso di andare senza di lui.

L'affare non è in dirittura d'arrivo perché il giocatore (nazionale Under 20) piace anche al RB Lipsia, ma le sue prestazioni hanno colpito gli scout nerazzurri. L'idea è quella di ripetere l'operazione-Bisseck, acquistando un giovane di prospettiva che possa crescere alle spalle dei titolari e diventare una seria opzione per il futuro. Da qui le prime mosse per Palacios, per cui l'Inter prepara una proposta da 5 milioni ieri. Col suo acquisto, Carlos Augusto verrebbe usato solo da esterno sinistro. Almeno fino al rientro di Buchanan, previsto per la fine di ottobre.