Inter, offerto Maksimovic: il difensore piace ma non è la prima scelta dei nerazzurri

Nikola Maksimovic a giugno andrà in scadenza di contratto col Napoli ed è in cerca di nuova sistemazione. Come si legge sulle colonne di Tuttosport il futuro del colosso serbo potrebbe essere all'Inter. L'agente Ramadani lo ha proposto ai nerazzurri: il giocatore, come alternativa, non dispiace, ma non è una prima scelta.