Inter, oggi il Cda con Zhang collegato: il presidente è atteso in Italia nei prossimi giorni

Oggi è previsto il Consiglio d'amministrazione in casa Inter per approvare la semestrale: in collegamento ci sarà anche Steven Zhang che chiarirà la volontà della proprietà di restare al timone del club nonostante i rumors sulle trattative di cessione della società si sprechino. Il presidente nerazzurro, tra l'altro, dopo mesi di assenza, è atteso in Italia nel corso dei prossimi giorni. A riportarlo è il Corriere della Sera.