Inter, oggi l'assemblea degli azionisti aprrova il bilancio: passivo di 140 mln. Poi parola a Zhang

In casa Inter è il giorno dei conti. Questa mattina, a partire dalle 10.15, si terrà l'assemblea degli azionisti nerazzurri. Sul tavolo, l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, presentato dal Consiglio d'Amministrazione con un passivo da 140 milioni di euro, pesante ma in calo rispetto a quello precedente. Al termine dell'assemblea, a partire dalle 12, sarà anche l'occasione di fare il punto sul futuro societario: interverrà in conferenza stampa il presidente Steven Zhang, affiancato dagli amministratori delegati Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Il numero uno di viale della Liberazione, che subito dopo il 4-0 al Viktoria Plzen in Champions League ha chiarito di non voler vendere, ribadirà l'impegno di Suning nel club per poi spiegare programmi e progetti per il futuro.