Inter, ora tocca alla Juventus. Perisic: "Andiamo lì per vincerla, tutto è possibile"

vedi letture

"Era una partita complicata fino al secondo gol abbiamo corso tanto, ho pure sentito qualche crampo ma non è niente di serio. Abbiamo una partita importante tra tre giorni ed è tutto ok, non sento più niente". Parla così Ivan Perisic a Inter Tv dopo il successo per 2-0 sul campo della Fiorentina: "Vittoria della maturità? Sì, era importante reagire dopo una sconfitta, lo abbiamo fatto e credo abbiamo fatto una buona gara. Potevamo chiuderla pure prima, questo è un piccolo problema che dobbiamo ancora risolvere ma abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così".

Martedì contro la Juventus che partita dobbiamo aspettarci?

"Tutto è possibile, anche qualche anno fa quando avevamo perso 3-0 all'andata avevo detto a Brozo che tutto è possibile. Abbiamo vinto 3-0 e poi abbiamo perso ai rigori, ma se entriamo così in partita e ci crediamo possiamo farcela perché sappiamo che la Juve è forte ma lo siamo anche noi. Andiamo lì per vincerla e solo così possiamo fare qualcosa di buono".