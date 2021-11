Inter, per arrivare a Raspadori serve la cessione di Sanchez ma l'ingaggio è un ostacolo

L'Inter è tornata con forza su Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo già cercato dai nerazzurri durante la scorsa estate. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per sferrare l'assalto durante il mercato di gennaio, è necessaria una condizione: la partenza di Alexis Sanchez. Il cileno pesa sulle casse dell’Inter per 10,5 milioni di euro a stagione, tanto è l’ingaggio lordo con i benefici del Decreto Crescita. Il tutto ancora per un’altra stagione, fino al 2023. Il problema - scrive la rosea - è trovare un acquirente: si era parlato di campionati meno competitivi come gli Emirati Arabi o la MLS, ma Sanchez difficilmente scenderebbe di livello, accetterebbe soltanto un campionato simile alla serie A.