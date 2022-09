Inter, per de Vrij è arrivato il momento dell'addio: è in scadenza, andrà via

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Stefan de Vrij. L’olandese, difeso a spada tratta dal Ct Van Gaal di fronte alle critiche per la convocazione nonostante il momento negativo, andrà via dall'Inter, stando al quotidiano torinese. Già da un paio di stagioni sono in corso sondaggi in Premier League e con il contratto in scadenza a giugno 2023, sembra arrivato il momento giusto per consumare l'addio.