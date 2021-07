Inter, Perisic non vuole lasciare il club: l'idea è quella di andare a scadenza nel 2022

Ivan Perisic non ha ricevuto proposte di rinnovo da parte dell'Inter ma nonostante il contratto in scadenza nel 2022, non ha nessuna intenzione di trovare una nuova squadra. L'Inter sarebbe contenta di lasciarlo partire per risparmiare i 5 milioni di euro netti di ingaggio, ma il giocatore vuole restare con l'intento di andare a scadenza e poi scegliere il prossimo club e l'offerta più ricca. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.