Inter, Pirola può partire: Monza in vantaggio ma ci sono stati sondaggi di Parma e Sassuolo

Fra i giocatori che sono in uscita dall'Inter c'è Lorenzo Pirola. Il giovane difensore nerazzurro potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il Monza sarebbe in vantaggio per riabbracciarlo in prestito ma ci sono stati anche sondaggi da Parma e Sassuolo.