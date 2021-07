Inter, pista Cagliari per Dalbert: si lavora per un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni

Dalbert Henrique verso il Cagliari. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il laterale reduce dal prestito al Rennes potrebbe finire in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Trattativa in corso tra le due società, da giorni in contatto anche per il possibile ritorno in maglia rossoblù di Radja Nainggolan.