Inter, possibile staffetta Dybala-Lautario. Difficile vedere entrambi gli argentini in nerazzurro

vedi letture

L’arrivo di Paulo Dybala all’Inter è strettamente legato all’addio di Lautaro Martinez, appare infatti improbabile, per ragioni economiche e tecniche, vedere entrambi in nerazzurro nella prossima stagione. In primo luogo perché il club ha alzato il monte ingaggi con gli ultimi rinnovi, compreso quello del Toro, anziché abbassarlo e poi perché una coppia tutta argentina come quella Dybala-Martinez sarebbe meno funzionale per le idee del tecnico a quella fra lo juventino, o lo stesso Lautaro, al fianco di Dzeko o Scamacca.

Come riporta Tuttosport l’Inter per l’attacco sta definendo con il Sassuolo per l’arrivo del classe ‘99 e del centrocampista Frattesi in un’operazione da 65-70 milioni di euro con l’inserimento anche di alcune contropartite gradite agli emiliani come Pinamonti. Se un anno fa l’Inter ha ceduto Hakimi e Lukaku, non è dunque impensabile che possa sacrificare Martinez per arrivare a Dybala, giocatore che renderebbe meno pensante la cessione dell’attuale numero 10 anche al pubblico di fede nerazzurra.