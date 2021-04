Inter, pranzo di lavoro tra Marotta, Ausilio e Pazzini: possibile collaborazione per l'ex attaccante

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in questi giorni Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e l'ex attaccante nerazzurro Giampaolo Pazzini avrebbero pranzato insieme. L'incontro potrebbe essere l'antipasto per una futura collaborazione, in un nuovo ruolo, con la società di Viale della Liberazione: l'attaccante nel 2011-12 ha realizzato 16 gol in 50 presenze con la maglia nerazzurra.