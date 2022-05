Inter, previsto incontro con l'Empoli: nell'affare Asllani può rientrare il prestito di Esposito

Questa settimana, scrive Tuttosport, potrebbe andare in scena un incontro fra Inter ed Empoli per trattare più nel dettaglio il nome di Kristjan Asllani. Il centrocampista è uno degli obiettivi per rinforzare la seconda linea del centrocampo nerazzurro e per il quotidiano, nell'incontro con Corsi, potrebbe rientrare il prestito di Sebastiano Esposito, attaccante reduce dall'anno giocato al Basilea in Svizzera.