Inter, quando arriva la firma di Lautaro sul rinnovo? L'annuncio vicino a Ferragosto

Lautaro Martinez è pronto a riprendersi l'Inter sulle spalle e a portarla verso nuovi successi. Nella giornata di ieri l'argentino si è aggregato alla squadra, dopo le meritate vacanze successive alla conquista della Copa America con l'Albiceleste. Avrebbe potuto stare a riposo per altri due giorni come concordato con la società, ma ha deciso di tornare prima e questo non può che far piacere ai tifosi nerazzurri.

I testa atletici inducono all'ottimismo riguardo alla sua condizione fisica: la sensazione è che possa arrivare con un buono stato di forma al 17 agosto, data del debutto dell'Inter in campionato contro il Genoa. Situazione pressoché perfetta, a cui manca la ciliegina sulla torta: la firma e di conseguenza l'ufficialità del rinnovo del contratto.

Nonostante tale sigillo non sia ancora stato apportato, la questione è chiusa e i supporters interisti possono stare tranquilli. Il nuovo contratto di Lautaro è da 9 milioni di euro più bonus, fino al 2029. Per la firma, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la firma arriverà nella settimana di Ferragosto. Dal lunedì 12 agosto, quindi, ogni giorno è buono per l'ufficialità. Il modo migliore, sia per l'Inter che per il suo capitano Lautaro, per arrivare all'inizio della nuova stagione.