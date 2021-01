Inter, Ranocchia al 45': "Lapadula? Penso abbia perso il tempo in volo ed è caduto"

All'intervallo del match tra Inter e Benevento, che vede i nerazzurri in vantaggio per una rete a zero, Andrea Ranocchia ha dichiarato a DAZN: "Dobbiamo continuare così: farli girare, non aver fretta di andare dentro e fare almeno un altro gol, perché la partita è sempre in bilico. Il contatto con Lapadula? Non lo so, penso che abbia perso il tempo in volo ed è caduto"