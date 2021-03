Inter, Ranocchia uomo squadra. Ma a fine stagione dovrà decidere il suo futuro

vedi letture

L'edizione online della Gazzetta dello Sport si concentra su Andrea Ranocchia, frenato dal rinvio di Inter-Sassuolo. Il difensore umbro sarebbe infatti dovuto scendere in campo al posto di Stefan De Vrij, positivo al Covid-19. Andrea è uomo squadra e collante per lo spogliatoio, ma a fine stagione si dovrà discutere del suo futuro. Il contratto è in scadenza e allo stato attuale, visto il delicato momento a livello societario, non ci sono stati incontri con la dirigenza. Lui si sente nerazzurro dentro, ma non è da escludere che possa decidere di chiudere la carriera in un club che possa garantirgli una maglia da titolare.