Inter, rappresentati di BCPartners a Milano: possibile accelerata per la cessione del club

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport di questa mattina, alcuni rappresentanti del fondo BCPartners in queste ore avrebbero raggiunto Milano. Un possibile segnale di accelerazione della trattativa con Suning per la cessione dell'Inter, che arriva dopo giorni di stallo e voci che si rincorrono. Come quella che parla anche di un possibile inserimento di un fondo del Qatar, pronto a subentrare nella trattativa e superare la concorrenza per acquistare il club nerazzurro.