Inter, riecco Calhanoglu: è il vero insostituibile di Inzaghi, lo dicono (anche) i numeri

Riecco Hakan Calhanoglu. Ora che il centrocampista turco sta per riprendersi il cuore dell’Inter da titolare, è lecito aspettarsi una accelerata. Europa e campionato, Arsenal e poi Napoli, non fa differenza: Calha è il regista totale che accende i nerazzurri su tutti i fronti, l'uomo imprescindibile per Simone Inzaghi. E lo scrive La Gazzetta dello Sport, portando alcuni dati a corredo della tesi.

In questa Inter che ruota campioni e dosa energie, il vero insostituibile è proprio Calhanoglu: quando non c’è, molto semplicemente, calano i successi. La percentuale di vittorie scende dal 67 al 59%. Più nello specifico, poi, la solidità dell’Inter con Calha nel motore cresce sia a livello offensivo che difensivo, e il motivo è chiaro: nessuno, nella rosa di Inzaghi, è in grado di interpretare il ruolo di regista come fa il turco.

Calhanoglu si muove davanti alla difesa con la visione di gioco e la genialità del trequartista — posizione occupata con ottimi risultati in una delle tante vite precedenti a centrocampo — e con l’applicazione del mediano che si sdoppia e protegge il centrale difensivo alle sue spalle.