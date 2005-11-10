Inter su Romero. L'argentino è fuori dai piani del Tottenham ma costa tanto

Capitano degli Spurs, il difensore è in uscita nonostante lo status di capitano. Attenzione anche al Barcellona

Novità di mercato che arrivano da DAZN con l'Inter che ha messo gli occhi su Cristian Romero. Il difensore argentino, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua selezione, non rientra nei piani di Roberto De Zerbi e lascerà pertanto il Tottenham. Lo dimostra anche il fatto che gli inglesi hanno già acquistato due centrali difensivi, ossia Jean Paul van Hecke e Marcos Senesi.

Inter su Romero. L'argentino è in uscita dal Tottenham

I nerazzurri hanno fatto un pensiero al capitano degli Spurs che ha un contratto in essere fino al 2029. Il centrale è stato offerto come opzione durante i colloqui per Djed Spence. Affare non semplice, considerati i costi. I londinesi lo avevano acquistato nel 2022 per 53 milioni. Attenzione anche al Barcellona, altro club interessato al giocatore. Romero, 28 anni, ha militato dal 2018 al 2021 in Serie A vestendo le maglie di Genoa e Atalanta. È stato anche di proprietà della Juventus, sebbene non abbia mai vestito la maglia bianconera.