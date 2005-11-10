Ufficiale Treviso, avanti con Gucher: il capitano rinnova il contratto per un'altra stagione

L'esperto centrocampista austriaco, capitano dei biancocelesti, proseguirà la sua avventura al Treviso anche nella stagione 2026/27. Gucher, felice, si è detto pronto a guidare il gruppo anche nella prossima annata.

Il Treviso riparte dal suo capitano. Il club biancoceleste ha ufficializzato la conferma di Robert Gucher, che vestirà ancora la maglia del Treviso nella stagione 2026/27 dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa annata.

Treviso, ufficiale la conferma di Robert Gucher: il capitano resta in biancoceleste

Il Treviso FBC è lieto di comunicare che Robert Gucher indosserà ancora la maglia biancoceleste per la stagione 26/27.

Nel corso della sua carriera, Robert ha dimostrato talento, leadership e sicurezza ovunque sia stato, e la scorsa stagione non ha rappresentato un’eccezione. Investito dell’onore e dell’onere della fascia da capitano del Treviso FBC, ha rappresentato al meglio i colori biancocelesti, dettando i ritmi di gioco sulla mediana.

La sua esperienza in campionati di rilievo nel professionismo è stata ritenuta fondamentale per il ritorno del Treviso FBC in Serie C. Robert ha scritto infatti pagine importanti della storia di due club: con il Frosinone è stato tra i protagonisti del doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A nelle stagioni 13-14/14-15, mentre con il Pisa è diventato una vera e propria bandiera, collezionando ben 184 gettoni che lo hanno reso lo straniero con più presenze nella storia del club.

Agli albori della sua carriera, inoltre, viene convocato con regolarità dalla nazionale austriaca giovanile, partecipando a tutta la trafila dall’U16 all’U20. Un elemento, il classe ’91, a cui difficilmente mister Gorini la scorsa stagione ha voluto rinunciare e che rimarrà biancoceleste, con lo scopo di essere ancora protagonista e guida dei più giovani, in campo e fuori.

Gucher: «È un orgoglio proseguire questo percorso dopo una stagione strepitosa, in una società seria che vuole continuare a crescere. Non vedo l’ora di riprendere, la riconferma è stata solo una formalità perché il percorso era già stato stabilito l’anno scorso. Sarò sempre me stesso, mi metterò a disposizione, ci sarà tanta gente nuova e bisognerà integrare tutti in breve tempo: sono quelli che c’erano già lo scorso anno che devono aiutare a far capire cosa vogliono il mister e la società, come si vive e si gioca a Treviso. Tutti dobbiamo essere bravi ad aggiungere qualcosa per partire bene in campionato»

Il Treviso FBC augura a Robert un’altra stagione proficua sotto tutti gli aspetti, sempre con la maglia biancoceleste e la fascia da capitano addosso.