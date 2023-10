Inter-Salisburgo, gara affidata al francese Letexier. Fischio d'inizio martedì alle 18.45

vedi letture

Sarà François Letexier dirigere la sfida di Champions League tra l'Inter e il Salisburgo, gara in programma per martedì alle 18.45 a San Siro. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Mugnier e Rahmouni e dal quarto uomo Stinat, mentre al VAR ci saranno Brisard e Millot.

La vigilia.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 23 ottobre:

- Ore 14:00 - Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Suning Training Centre di Appiano Gentile.

- Ore 16:00 - Allenamento FC Internazionale Milano | Suning Training Centre di Appiano Gentile.

- Ore 17:45 - Conferenza stampa ufficiale Salisburgo | Stadio San Siro.

- Ore 18:30 - Allenamento Salisburgo | Stadio San Siro.

La terza giornata e la classifica del Gruppo D.

Oltre alla sfida di San Siro tra Inter e Salisburgo andrà in scena anche l'altra gara del girone, a Lisbona, tra il Benfica e la Real Sociedad, in programma alle 21 allo stadio Da Luz. Questa invece la classifica del Gruppo D dopo le prime due giornate, con i nerazzurri e gli spagnoli appaiati al primo posto, mentre spiccano i lusitani ancora a secco di punti, complice anche il ko nella prima giornata in casa contro gli austriaci, con la partita segnata da un espulsione nei primi minuti della partita.

Inter 4

Real Sociedad 4

Salisburgo 3

Benfica 0