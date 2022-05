Inter, Satriano: "Tornare? Per ora penso al Brest. Del Tottenham ho letto, fa piacere"

Ospite de L'Interista, l'attaccante dell'Inter Martin Satriano, in prestito al Brest, parla così del proprio futuro, pur non considerando l'ipotesi di un ritorno in nerazzurro al momento: "Questo ancora non lo so: non saprei dirti adesso quale sarà il mio futuro. Penso soltanto a finire la stagione. Ed alle vacanze (ride, ndr)".

Si è parlato anche di un interesse del Tottenham di Conte per te...

"Del Tottenham ho sentito e letto, mi fa piacere ovviamente che delle squadre mi abbiano notato, ma solo perché vuol dire che sto facendo bene. Sono giovane e devo crescere tanto".