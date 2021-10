Inter, se parte Sanchez parte caccia al vice-Dzeko: tentativo col Sassuolo per Scamacca

L’Inter tornerà a bussare alla porta del Sassuolo, ma per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riferito da Tuttosport, complice il possibile addio di Alexis Sanchez, a gennaio i nerazzurri sono pronti a regalare a Simone Inzaghi un vice-Dzeko e l’identikit del giovane attaccante romano, più di Raspadori, è quello perfetto per questo ruolo. Da capire la potenziale formula, ma il prestito non è escluso, visto che per ora Scamacca ha giocato sempre da subentrante nelle formazioni di Dionisi. La principale alternativa è rappresentata da Lorenzo Lucca, giovane del Pisa che i toscani però non intendono cedere se non per un’offerta economica importante, visto anche il crescente interesse.