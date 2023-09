Inter, seduta di scarico dopo la Champions: Calhanoglu non ha lesioni e viaggia verso il recupero

Dopo il complicato pareggio di ieri sera contro la Real Sociedad, quest'oggi l'Inter svolgerà una seduta di scarico ad Appiano Gentile con proiezione alla prossima sfida contro l'Empoli, come riporta Sky Sport.

Secondo l'emittente le buone notizie per Simone Inzaghi arrivano da Hakan Calhanoglu: il turco, assente ieri all'Anoeta, non ha riportato lesioni di alcun tipo e quindi è da considerarsi recuperato per la trasferta al Castellani. Il suo impiego dal primo minuto resta comunque incerto, anche perché Inzaghi potrebbe decidere di non convocarlo con l'obiettivo di proseguire il lavoro al centro sportivo in vista del turno infrasettimanale col Sassuolo.