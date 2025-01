Inter, senti il ct dell'Iran: "Taremi meglio di Dzeko. E può finire la stagione in doppia cifra"

"Lì c’è tutto Taremi: controllo, tiro freddezza. Gli interisti devono fidarsi di lui, ora che si è sbloccato può arrivare in doppia cifra". Dopo il gol del calciatore in Supercoppa parla così, a La Gazzetta dello Sport, il ct Amir Ghalenoei, alla guida della nazionale iraniana dal 2023. Sotto la sua gestione, la punta dell'Inter ha segnato venti gol in 26 partite con due doppiette e tre triplette: "La rete della svolta? Mi dispiace per la sconfitta in finale di Supercoppa, ma un gol nel derby resta. Da adesso in poi sarà un’altra storia".

Può raggiungere la doppia cifra? "Certo. Mancano dozzine di partite alla fine. E sfornerà anche diversi assist. Taremi è un giocatore associativo, nel senso che fa le fortune dei compagni di reparto”.

Dicono ricordi Edin Dzeko, è d’accordo? “Sì, e le dico un’altra cosa: è anche più completo. Taremi può fare il centravanti e la seconda punta. Da un punto di vista tecnico è anche più forte del bosniaco, sa giocare tra le linee e ripiegare. Sa costruire l’azione e imbeccare le punte. Questo insieme di qualità lo rendono più completo di Dzeko, che resta ovviamente un fenomeno. Meglio insieme a Thuram o con Lautaro? Può giocare alla grande con entrambi adattandosi alle loro qualità. Una delle sue doti migliori è la duttilità tattica".