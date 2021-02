Inter, si cambia lo stretto indispensabile

Pochi cambiamenti, quelli indispensabili, in vista della sfida alla Juventus in Coppa Italia. L’Inter di Conte cercherà di ricalare il più possibile le dinamiche tattiche che le hanno consentito di trionfare in campionato nel Derby d’Italia, mantenendo praticamente lo stesso undici ad eccezione dei due squalificati Lukaku ed Hakimi. Due assenze non da poco, per altrettanti titolari inamovibili, la cui presenza scenica sul rettangolo verde dovrà essere sostituita dall’efficacia di Darmian nella sua essenzialità, e dalla sete di rivalsa di Alexis Sanchez. Dopo essere stato protagonista degli ultimi giorni di mercato per uno scambio che ha fallito il suo decollo con Edin Dzeko, il Nino è chiamato a fornire testimonianza tangibile delle sue qualità in coppia con Lautaro Martinez. Solo panchina per Eriksen, che potrebbe avere spazio a gara in corso nel nuovo ruolo di playmaker che Conte sta cercando di cucirgli addosso.