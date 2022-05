Inter, Skriniar: "Grazie per il supporto. Ci vediamo l'anno prossimo ancora più determinati"

Milan Skriniar, tramite il proprio profilo Instagram, ha parlato della stagione appena conclusa e della delusione per lo Scudetto sfumato all'ultima giornata, rimandando il discorso alla prossima stagione: "Grazie a tutti voi per il vostro incredibile supporto durante tutta la stagione. Ora testa alla nazionale e poi tempo per recuperare le forze, energie. Ci vediamo l’anno prossimo ancora più forti e più determinati ".