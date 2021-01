Inter, spunta un veto su Eriksen: niente prestito gratuito se tornasse al Tottenham

Nonostante i 120 minuti giocati in Coppa Italia contro la Fiorentina e le belle parole di Antonio Conte in conferenza, Christian Eriksen resta sempre nella lista dei partenti. Il fantasista dell’Inter, oggi in panchina contro la Juve, lascerà Milano nella finestra di calciomercato. Sono diversi i club che lo richiedono ma l’ingaggio rappresenta per ora uno scoglio.

Veto Spurs - Inoltre, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, spunterebbe anche una clausola nei confronti del Tottenham, club interessato a riavere del danese. Il giocatore potrà, si legge, trasferirsi in prestito gratuito in qualsiasi club britannico meno che agli Spurs. Così come i londinesi sono stati irremovibili un anno fa a non scendere sotto i 20 milioni di euro, adesso tocca ai nerazzurri: o prestito oneroso o non se ne fa nulla.