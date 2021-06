Inter, stallo con lo Sporting Club per Joao Mario. Restano vive le ipotesi Nizza e Villarreal

Stallo nella trattativa tra Inter e Sporting Club per il cartellino di Joao Mario. La richiesta dei nerazzurri è di 7-8, cifra che permetterebbe di realizzare una piccola plusvalenza. I portoghesi invece offrono circa 5 milioni, di cui 3 di bonus. Una proposta che significherebbe minusvalenza per i nerazzurri e che per avere successo dovrà veder aumentata la parte fissa. Qualora non si trovasse un accordo, Nizza e Villarreal restano ipotesi plausibili per il centrocampista.