Inter, tegola Pavard: il francese si ferma ai box per un mese. Ecco quali partite salterà

vedi letture

Benjamin Pavard dovrà fermarsi ai box per 3-4 settimane. Il difensore francese ha sostenuto questa mattina gli esami clinico strumentali dopo l'infortunio patito nel corso del primo tempo della sfida di Champions League di martedì contro il RB Lipsia. Per il calciatore dell'Inter si tratta di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il report medico della Beneamata

"Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Le condizioni di Benjamin Pavard — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 28, 2024

Quanto resterà fuori

Pavard, con ogni probabilità, starà fuori per circa un mesetto. Nel dettaglio, se le 3-4 settimane di stop dovessero essere confermate, l'ex Bayern Monaco salterebbe la trasferta di campionato con la Fiorentina, la gara in casa col Parma, la trasferta di Champions a Leverkusen, il big match con la Lazio all'Olimpico e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese. Sono a rischio anche le ultime due partite dell'anno, quelle contro Como e Cagliari, con mister Inzaghi che potrebbe provare a recuperarlo solo per le Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita di inizio gennaio.