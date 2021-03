Inter, tra Covid e nazionali solo 10 giocatori ad Appiano. Conte ha solo Gagliardini a centrocampo

vedi letture

E’ un contingente ridotto quello dell''Inter con cui sta lavorando il tecnico pugliese. In tutto, considerando nazionali (10), ammalati di Covid (4) e l’infortunato Vidal - sottolinea il Corriere dello Sport - Conte può contare soltanto su 10 elementi. Le difficoltà sono soprattutto a centrocampo, visto che a disposizione c’è il solo Gagliardini. Barella, Sensi, Brozovic ed Eriksen hanno risposto alle convocazioni delle rispettive rappresentative, Vecino è positivo dalla scorsa settimana, mentre Vidal solo dalla prossima dovrebbe gradualmente rientrare in gruppo. Si tratta di difficoltà normali in occasione delle soste per le nazionali. Da questo punto di vista, anzi, è andata anche meglio rispetto al passato, visto che Lautaro e Sanchez, gli altri due sudamericani, sono rimasti in Italia per il rinvio delle qualificazioni mondiali stabilito dalla Conmebol.