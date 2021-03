Inter, tre difensori in scadenza. D'Ambrosio rinnoverà, Kolarov no. Ranocchia forse

vedi letture

Futuro diverso per tre protagonisti dell’Inter di oggi, a scadenza di contratto. Tuttosport fa il punto: Danilo D’Ambrosio è il primo e sicuramente rinnoverà il proprio accordo con i nerazzurri. Discorso diverso per Aleksandar Kolarov: per il prolungamento automatico servono venti presenze stagionali, mentre il serbo è fermo a undici e quasi sicuramente saluterà. Da ultimo, Andrea Ranocchia: leader dello spogliatoio e stimato da Conte, a fine stagione potrebbe avere voglia di andare via per chiudere la carriera da titolare altrove.