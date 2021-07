Inter, tutti pazzi per Satriano: crescono gli estimatori ma Inzaghi lo vorrebbe tenere in nerazzurro

Tutti pazzi per Martin Satriano. L'attaccante dell'Inter si sta mettendo in luce in questo precampionato e ha attirato su di sé le attenzioni dall'Italia e dell'estero. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sull'uruguaiano ci sarebbero gli occhi di Udinese, Crotone, Cremonese, Anderlecht, Bruges e Saint-Etienne ma Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo alla Pinetina per la prossima stagione.