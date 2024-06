Inter, un altro Martinez dopo Lautaro? I nerazzurri monitorano il portiere del Genoa

Dopo Lautaro, l'Inter potrebbe presto avere un altro Martinez in rosa. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sky Sport, stanno monitorando il portiere spagnolo messosi in mostra con il Genoa: a quanto pare l'estremo difensore del Grifone sembra essere diventato la prima opzione per ricoprire il ruolo di vice-Sommer, un modo anche per poter piazzare una scommessa in vista del futuro: in queste ore il club nerazzurro sta intensificando i contatti per capire quale sarà la valutazione da parte del club ligure.

Il classe '98, che ha disputato le sue migliori gare stagionali proprio contro l'Inter, ha stregato Piero Ausilio e viene ritenuto uno dei migliori profili per rapporto qualità-prezzo, visto che l'Athletico Paranaense ha alzato le pretese per Bento e si rischia di scatenare un'asta internazionale che di certo non piace ai nerazzurri. Motivo per il quale la dirigenza nerazzurra ha deciso di virare su Martinez: da capire soltanto quale sarà la richiesta finale, ma la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.