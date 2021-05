Inter, una cessione entro il 30 giugno: Hakimi può salutare, Lautaro fa gol alle spagnole

Fare cassa. E' l'obiettivo per l'Inter in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro deve compiere almeno una cessione eccellente entro il 30 giugno per coprire il deficit che, nei primi nove mesi dell'anno e secondo le scadenze previste dal bilancio, si attesta attorno ai 115 milioni di euro. Nella lista dei partenti c'è Achraf Hakimi con il Paris Saint-Germain che avrebbe offerto 60 milioni ma la partenza dell'esterno marocchino potrebbe non bastare. A fare gola ai club di Madrid, Real e Atletico, ci sarebbe Lautaro Martinez. Il Toro viene valutato 90 milioni di euro ma la società spera ancora di poterlo trattenere. Si lavora infatti al rinnovo di contratto a 4,5 milioni più bonus più l'eliminazione della clausola da 111 milioni di euro.