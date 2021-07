Inter, Vanheusden sarà l'erede di De Vrij. Per il giovane belga percorso alla Bastoni

Zinho Vanheusden: è questo il nome del possibile sostituto di Stefan de Vrij nella futura difesa dell'Inter. A riportarlo questa mattina è il quotidiano Tuttosport, che spiega come i nerazzurri puntino molto sul 21enne belga, per il quale è stato designato un percorso alla Bastoni. Prestito in un club di Serie A (Zinho è passato al Genoa a titolo temporaneo appena pochi giorni fa) e poi ritorno alla base per conquistarsi il posto da titolare.

Con De Vrij molto ambito sul mercato, in ottica 2022 la Beneamata sembra avere così già in mano l'erede.