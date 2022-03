Inter, Vidal assente nell'allenamento odierno: influenza per il centrocampista cileno

vedi letture

Non è passata inosservata l’assenza dall’allenamento odierno di Arturo Vidal, centrocampista tra i più chiacchierati in uscita dall’Inter. Tuttavia non sembra esserci nessuna agenda di mercato dietro all’assenza del cileno: per l’ex Juventus solo un leggero stato influenzale, come riportato da Sky Sport.