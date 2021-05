Inter, Vidal e Sanchez possibili partenti: il club risparmierebbe 28 milioni netti d'ingaggio

L'Inter cerca il modo di autofinanziare il mercato in entrata in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il grosso del tesoretto potrebbe arrivare trovando una sistemazione ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez, titolari di contratti pesanti nonostante un rendimento al limite della sufficienza. I due cileni hanno ancora due anni di contratto per circa 28 milioni netti complessivi e poca voglia di fare le valigie. Su Vidal c’è il Marsiglia di Sampaoli, ex c.t. del Cile, ma siamo solo ai primi approcci, mentre Sanchez potrebbe interessare in Sudamerica.