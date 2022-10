Inter, Zhang confermerà la ricerca di un socio di minoranza. Ma a Nanchino hanno già deciso

Giorni chiave per il futuro dell'Inter, dopo le diverse indiscrezioni sui due advisor - Goldman Sachs e Raine - incaricati di scandagliare il mercato. Per cosa? Un nuovo proprietario o un socio di minoranza, a seconda delle versioni, ma la sensazione che sia più vera la prima è molto concreta. Un nuovo passaggio chiave per capire quale sarà il destino del club arriverà venerdì prossimo, il 28 ottobre.

Zhang confermerà l'impegno, ma… In questa data, come noto, si terrà l'assemblea degli azionisti dell'Inter, che ratificherà il progetto di bilancio approvato dall'ultimo CdA, con un passivo di 140 milioni di euro. In quest'occasione, Steven Zhang ribadirà l'impegno di Suning e, scrive Tuttosport, confermerà che la ricerca è volta a trovare un socio di minoranza. Una verità di facciata, secondo il quotidiano: a Nanchino avrebbero deciso da tempo di cedere la società. La richiesta rimane da 1,2 miliardi di euro, il doppio advisor potrebbe rappresentare una svolta.