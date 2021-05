Inter, Zhang: "Conte ha spinto tutti ad un livello più alto. Gioia che non si può spiegare"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato a Sky Sport dopo la festa per la vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri. Questo il suo pensiero, che tocca anche il lavoro di Antonio Conte in attesa dell'incontro che dovrà dare un'indicazione per il futuro: "Non si può descrivere a parole quello che provo, alla fine il nostro lavoro è stato davvero ripagato. Spero di riuscire a condividere questa gioia con tutti i tifosi interisti nel mondo".

Il momento più importante? "Io penso onestamente che ogni giorno e ogni partita siano stati importanti negli anni passati. Ogni passo, ogni cosa che è stata fatta ci ha portato a raggiungere il traguardo oggi".

Il ruolo di Conte? "Conte ha spinto tutti a un livello più alto, non solo i giocatori ma tutti quelli che stanno accanto alla squadra. E' un grande motivatore e abbiamo raggiunto il traguardo oggi per tante ragioni e anche grazie a lui".

Un messaggio ai tifosi? "Siamo arrivati 5 anni fa sognando di alzare un trofeo importante per questo club importante e finalmente oggi lo abbiamo ottenuto, ora speriamo che questa gioia e questa energia positiva continuino in questo club e continuino nei prossimi 100 anni".