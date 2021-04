Inter, Zhang è arrivato a Milano: da domani via agli incontri nella sede nerazzurra

Steven Zhang è già arrivato a Milano, lo rivela gazzetta.it. Il presidente dell'Inter ha anticipato l'arrivo nel capoluogo lombardo con un volo privato e già da domani inizieranno gli incontri in sede nei quali dovrà essere chiarito il destino del club nerazzurro, con la posizione di Antonio Conte, in primis, da analizzare in vista del terzo anno in nerazzurro, il prossimo.