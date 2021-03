Inter, Zhang sogna di vincere lo Scudetto da presidente. Ma per farlo servono 200 milioni

Il quotidiano la Repubblica fa il punto sul futuro societario dell'Inter e spiega come il sogno di Steven Zhang sia ancora quello di conservare la proprietà del club fino al termine della stagione con l'obiettivo di vincere uno Scudetto da presidente. Perché questo accada, però, deve reperire i famosi 200 milioni di euro per far fronte alle spese correnti. Una cifra che, dopo la cessione del 23% di suning.com a due controllate del governo di Pechino, Suning Holdings avrebbe teoricamente già in cassa pronta per esser spesa. L'alternativa, ad oggi, resta quella del prestito.

Prosegue il percorso di vendita - La strada che porta alla cessione immediata del club però non è affatto tramontata, con Bc Partners e i sauditi di Pif che restano avanti nelle trattative. Una via, questa, preferita e quindi caldeggiata dal governo centrale di Pechino.