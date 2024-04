Inter, Zhang vuole tenersi il club. In corso due diligence di una cordata saudita?

Rifinanziamento o cessione societaria? È una domanda da farsi per quanto riguarda l'Inter. Perché se da una parte c'è la possibilità dell'inserimento di un soggetto terzo, cioè Pimco, che andrebbe a rilevare e rifinanziare il bond di Oaktree che ora vale circa 380 milioni, dall'altra c'è proprio Oaktree che sta cercando di capire come, eventualmente, provare a fare un prestito ponte - quindi molto più corto della durata - con poi un subentro da parte di un nuovo attore. Il Sole 24 Ore riporta l'indiscrezione secondo cui una cordata saudita avrebbe avviato una due diligence sui conti dell'Inter, chiedendo una documentazione alla società.

Questa volta sembrerebbe di più di una semplice suggestione. È chiaro che se Pimco dovesse subentrare al prestito di Oaktree - con un rifinanziamento e l'emissione di un bond di 385 milioni - allora Zhang si terrebbe l'Inter per un triennio, avendo però un debito maggiore. Oppure poi cedere, magari con qualche informazione in più sul progetto stadio.

Queste le parole di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, sul possibile approdo del fondo Pimco al posto di Oaktree. "Con Steven abbiamo parlato non in modo diffuso della problematica. Lui vuole proseguire al vertice della società. Poi sarà la proprietà a fare determinati annunci e dirà quello che succederà. Non cambierà nulla per noi, dobbiamo essere bravi a fare le scelte. Le altre comunicazioni verranno fatte dalla proprietà, che vuole continuare con l'Inter".