Inzaghi e le mancanze dell'Inter col Bologna: "Un po' di cinismo e un episodio favorevole"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato anche a InterTV, dopo il pesante ko contro il Bologna: "Abbiamo provato fino all'ultimo a vincerla, purtroppo dovevamo fare il secondo nel primo tempo e invece abbiamo subito il pari. Un pari che si poteva evitare. Nella ripresa siamo entrati abbastanza bene, il gol del 2-1 non è arrivato e invece ci siamo innervositi dopo il raddoppio loro. Questo ko fa male nel nostro percorso. Cosa è mancato? Sicuramente è mancato un po' di cinismo oltre ad un episodio favorevole. Abbiamo creato tanto non segnando, poi a causa della frenesia non siamo riusciti a fare quanto preparato in maniera completa. Adesso serve guardare avanti, abbiamo l'Udinese e bisogna farsi trovare pronti. I friulani sono in salute proprio come il Bologna".