Inzaghi: "La squadra mi ha sempre seguito, le critiche ci stanno. Spero di recuperare qualcuno"

Nel post-partita di Inter-Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi per analizzare la terza vittoria di fila in campionato: "Lautaro è un giocatore importantissimo per noi, dopo una doppietta e gli ultimi gol è facile ma dopo Barcellona ho detto che non era un problema perchè faceva sempre quello che gli chiedevo. Per gli attaccanti ci sono questi periodi, deve continuare così, è un grandissimo giocatore che ho la fortuna di allenare".

Cambiato il tuo atteggiamento?

"Io sono questo con i miei pregi e difetti. Abbiamo passato un momento particolare, abbiamo perso giocatori sui quali avevamo costruito tanto. Nel calcio ci sono momenti, la squadra mi ha sempre seguito e sono sempre stato sereno. Ci stanno le critiche quando alleni squadre come Inter e Lazio, giusto cercare di capirle. Non abbiamo fatto nulla, il passo più importante dobbiamo farlo mercoledì. Speriamo di recuperare qualche giocatore, davanti corrono ma dobbiamo continuare così".

A quanti punti dalla vetta vorresti essere prima della pausa per il mondiale?

"Ci devo ancora pensare, adesso sto già pensando a mercoledì. Ci servono quei 10 punti che ho detto nel giorno del sorteggio. In campionato non abbiamo un calendario semplice, bisogna restare sul pezzo. Vogliamo essere lì".

Dove potevate essere avendo sempre questo Lautaro?

"Se vinci sei bravissimo, quando perdi dicono che hai sbagliato formazione. Il mio augurio è recuperare Lukaku, Brozovic e Gagliardini perchè abbiamo tante partite ravvicinate".

Carica emotiva incredibile dopo una vittoria del genere?

"Sì, al di là dei tre punti, l'abbraccio finale dopo aver vinto così è un grande segnale che diamo a noi stessi. Puoi aver vinto col Barcellona e pareggiato al Camp Nou ma tra pochi giorni c'è un'altra gara importantissima per noi".