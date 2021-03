Inzaghi: "Nessuno si aspettava la Fiorentina in quella posizione. Ma l'abbiamo già battuta"

vedi letture

Il Benevento di Filippo Inzaghi ritrova la Fiorentina, in quello che è un vero scontro diretto vista la classifica. Anche se non era semplice aspettarsi i viola in quella posizione: "Credo non se lo aspettasse nessuno - assicura SuperPippo - i valori della Fiorentina sono importantissimi, ma all'andata li abbiamo già battuti e la classifica dice che siamo quantomeno alla pari. Dalla prima giornata ad oggi non siamo mai stati negli ultimi tre posti e questo ci deve dare coraggio. Ce la possiamo fare".

Qui tutte le parole di Inzaghi in conferenza stampa.