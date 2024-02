Ufficiale Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. Esonero dopo sconfitta con Empoli

vedi letture

Mancava solo l'ufficialità, arrivata in questi minuti. Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. Una notizia che era nell'aria già da ieri mattina, quando il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha deciso di esonerare il tecnico dopo la sconfitta contro l'Empoli che rischia di essere una pietra tombale sulla rincorsa salvezza. Inzaghi aveva già dato le dimissioni in due occasioni separate, entrambe le volte erano state rispedite al mittente proprio dal numero uno.

Ora invece si cambia. Liverani è il sostituto designato e firmerà un contratto di sei mesi con opzione per un anno in più in caso di salvezza, dopo l'incontro di ieri sera a Roma con la proprietà. Domani dovrebbe anche gestire il primo allenamento da nuovo allenatore della Salernitana, con una missione quasi impossibile, cioè centrare una salvezza che appare quantomai lontana. Un ultimo disperato tentativo, cambiando per la terza volta la guida tecnica e sperando di invertire la rotta già dai prossimi giorni.

Questo il comunicato del club campano. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".