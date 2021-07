Isco nel mirino del Milan: per 18 milioni può lasciare il Real Madrid

Tra i nomi accostati al Milan per la trequarti c'è anche Alarcon Isco, il fantasista malagueño del Real Madrid che in estate può lasciare la Spagna. Secondo quanto riporta Tuttosport, per l'ex Malaga il Real Madrid avrebbe già fissato il prezzo a circa 18 milioni, una cifra molto più accessibile rispetto alle scorse sessioni, in cui il classe 1992 era un pezzo pregiato del mercato.