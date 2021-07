"It's coming home? Spiace per loro, ma la coppa va a Roma". Rivedi tutta la gioia di Bonucci

It's coming home? No, la cpppa vola a Roma. Leonardo Bonucci, che con il suo gol ha ammutolito Wembley, è al settimo cielo dopo la partita."Lo abbiamo sentito per giorni 'It's Coming Home', che la coppa sarebbe tornata a Londra. Ci ha motivati... Dispiace per loro ma prende un bell'aereo e domani sarà a Roma. Il premio se lo devono godere gli italiani. Lo avevano detto fin dall'inizio, per noi e per loro. E ora è giusto festeggiare".

Rivedi nel video in calce le dichiarazioni di Leonardo Bonucci!